Atalanta-Lazio 0-0 | Provedel e un palo negano alla Dea i tre punti

19 ottobre 2025

Bergamo 19 ottobre 2025 - Non è bastato un super agonismo nel secondo tempo, Provedel oggi non ne voleva sapere di prendere gol e ha tenuto la serranda abbassata. Finisce 0-0 la gara tra Atalanta e Lazio, dove il portiere biancoceleste è senza dubbio il protagonista principale dell'incontro. Dopo un primo tempo bloccato, nella ripresa l'arrembaggio della Dea, fermata solo dai guantoni dell'estremo difensore e da un legno colpito da Zappacosta. Il punto non accontenta nessuno, i nerazzurro mantiengono l'imbattibilità ma non riesce ad avvicinare la vetta, i capitolini invece restano incastrati nella metà destra di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

