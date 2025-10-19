Prive dei loro attaccanti titolari – Scamacca e Castellanos – per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 7a giornata di Serie A. Un risultato che sta stretto sicuramente alla Dea, che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma ha trovato sulla sua strada il palo, un super Provedel e un Gila autentico muro difensivo. Un punto a testa che non cambia di molto la classifica. L’Atalanta, unica imbattuta del campionato, è ottava con 11 punti ma resta dietro la Juventus. La Lazio con 8 punti aggancia un gruppo con Udinese, Cagliari e Torino. La cronaca della partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo