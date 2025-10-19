Atalanta-Lazio 0-0 polveri bagnate a Bergamo
Prive dei loro attaccanti titolari – Scamacca e Castellanos – per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 7a giornata di Serie A. Un risultato che sta stretto sicuramente alla Dea, che ci ha provato in tutti i modi a trovare il gol ma ha trovato sulla sua strada il palo, un super Provedel e un Gila autentico muro difensivo. Un punto a testa che non cambia di molto la classifica. L’Atalanta, unica imbattuta del campionato, è ottava con 11 punti ma resta dietro la Juventus. La Lazio con 8 punti aggancia un gruppo con Udinese, Cagliari e Torino. La cronaca della partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0
