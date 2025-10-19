Atalanta-Lazio 0-0 pagelle | Lookman 6 sprazzi di talento Provedel 7 decisivo Gila 7,5 un muro

Termina 0-0 tra Atalanta e Lazio. A Bergamo serve un grande Provedel per salvare più volte la squadra di Sarri. Lookman sfiora il gol vittoria ma il portiere biancoceleste si oppone, nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Lazio 0-0, pagelle: Lookman (6) sprazzi di talento, Provedel (7) decisivo, Gila (7,5) un muro

Altre letture consigliate

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da Lazio, Atalanta deplasmaninda! Atalanta - Lazio mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4nboRyk - X Vai su X

Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo - per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0- Riporta msn.com

Atalanta-Lazio 0-0: video e highlights - Prima mezz'ora senza occasioni, poi è la Lazio a rendersi pericolosa con Guendouzi. Scrive sport.sky.it

Atalanta – Lazio 0-0 cronaca e highlights: reti bianche a Bergamo – VIDEO - Lazio cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Secondo generationsport.it