Atalanta Lazio 0-0 LIVE | risultato ancora bloccato

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo il match valido per la 7ª giornata di Serie A Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lazio, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. ATALANTA LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta lazio 0 0 live risultato ancora bloccato

© Calcionews24.com - Atalanta Lazio 0-0 LIVE: risultato ancora bloccato

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta lazio 0 0Atalanta-Lazio 0-0 | Cancellieri e ZERO emozioni: dato xG del 1° tempo ?? | OneFootball - Al Gewiss Stadium alle 18:00 va in scena una delle gare più interessanti del 7° turno di Serie A: l'Atalanta di Ivan Juric sfida la Lazio di Maurizio Sarri. Si legge su onefootball.com

atalanta lazio 0 0DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, Lookman vicino al vantaggio - Serie A Enilive | 7ª giornata Domenica 19 ottobre 2025, ore 18:00 New Balance Arena, Bergamo  ATALANTA - lalaziosiamonoi.it scrive

atalanta lazio 0 0DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, problemi per Cancellieri: Sarri costretto al cambio - Serie A Enilive | 7ª giornata Domenica 19 ottobre 2025, ore 18:00 New Balance Arena, Bergamo  ATALANTA - Riporta lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lazio 0 0