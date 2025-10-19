Atalanta-Lazio 0-0 la Dea fermata da un palo

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Lazio 0-0. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor (22' st Scalvini), Zappacosta, Ederson, Pasalic (22' st De Roon), Bernasconi, De Ketelaere, K. Sulemana (22' st Krstovic), Lookman (36' st Maldini). (31 Rossi, 57 Sportiello, 40 Obric, 59 Zalewski, 6 Musah, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 9 Scamacca). All.: Juric. Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic (41' st Lazzari), Gila, Romagnoli,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

atalanta lazio 0 0 la dea fermata da un palo

© Feedpress.me - Atalanta-Lazio 0-0, la Dea fermata da un palo

Approfondisci con queste news

atalanta lazio 0 0Atalanta-Lazio 0-0, polveri bagnate a Bergamo - per infortunio, Atalanta e Lazio non vanno oltre lo 0- Da lapresse.it

atalanta lazio 0 0Atalanta-Lazio 0-0: video e highlights - Prima mezz'ora senza occasioni, poi è la Lazio a rendersi pericolosa con Guendouzi. Riporta sport.sky.it

atalanta lazio 0 0AtalantaLazio 0-0 cronaca e highlights: reti bianche a Bergamo – VIDEO - Lazio cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Segnala generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lazio 0 0