Atalanta-Lazio 0-0 la Dea fermata da un palo

Atalanta-Lazio 0-0. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor (22' st Scalvini), Zappacosta, Ederson, Pasalic (22' st De Roon), Bernasconi, De Ketelaere, K. Sulemana (22' st Krstovic), Lookman (36' st Maldini). (31 Rossi, 57 Sportiello, 40 Obric, 59 Zalewski, 6 Musah, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 9 Scamacca). All.: Juric. Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic (41' st Lazzari), Gila, Romagnoli,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atalanta-Lazio 0-0, la Dea fermata da un palo

