Bergamo. Il doppio 1-1, maturato contro Juventus e Como, prima della sosta che ha lasciato spazio alle nazionali, pone nelle mani dell’ Atalanta l’occasione buona per mettere nel mirino il ritorno alla vittoria che in campionato manca dallo scorso 21 settembre, ovvero dalla trasferta sul campo del Torino. Alla New Balance Arena, infatti, la Dea riceve la visita della Lazio guidata da Maurizio Sarri, che di punti in classifica ne ha tre in meno rispetto all’Atalanta, ma che nelle ultime uscite sembra aver ritrovato un barlume di fiducia nei propri mezzi. In caso di tre punti, oltre ad interrompere il digiuno di successi, l’Atalanta andrebbe a compiere anche un importante passo in classifica che, con le sconfitte delle due battistrada Napoli e Roma (agganciate dall’Inter, potrebbe ritrovarsi ancora più ‘corta’ al termine di questo turno di campionato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, contro la Lazio hai un’occasione ghiotta: tornare alla vittoria per avvicinarsi alla vetta del campionato

