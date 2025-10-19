Associazioni critiche | Grave errore tagliare gli alberi lungo il fiume
Un chilometro di bosco è già stato abbattuto in località Voltina, sulla sponda destra dell’ Ombrone. Ma secondo Italia Nostra, Wwf Maremma e Forum Ambientalista, quello che sta accadendo è solo l’inizio di un intervento ben più esteso: oltre 17 chilometri di vegetazione ripariale potrebbero essere cancellati, con gravi conseguenze per l’ambiente e la biodiversità. Le associazioni denunciano un progetto che definiscono "speculativo", mascherato da operazione forestale, ma – sostengono gli ambientalisti – motivato in realtà da interessi economici legati alla produzione di biomassa. Nel mirino c’è la società che ha ottenuto autorizzazioni per il taglio di pioppi bianchi, olmi e salici: specie autoctone, di alto valore ecologico, che hanno dato vita nel corso di cinquant’anni a un raro bosco di alto fusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
