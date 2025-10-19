Assi Viari ci siamo Altrestrade annuncia l’inizio dei nuovi saggi
"Entro la fine del mese una società incaricata da Anas tornerà sui luoghi interessati dal progetto degli assi viari per effettuare nuovi saggi, anche all’interno delle proprietà private ". Lo annuncia il Comitato Altrestrada che sottolinea come in questi giorni diversi proprietari stiano ricevendo raccomandate che preannunciano l’accesso ai terreni. "In allegato a tali comunicazioni – si legge in una nota – si trova un’ autorizzazione firmata da Anas che, tuttavia, solleva forti dubbi sulla sua validità. Come già accadde nel 2022, quando le ruspe entrarono nei terreni senza fornire la necessaria documentazione, nonostante le numerose richieste scritte protocollate ad Anas". 🔗 Leggi su Lanazione.it
