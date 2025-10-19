Assi | l’eccellenza universitaria in assemblea presso l’Università del Salento
LECCE –L’Università del Salento si prepara ad accogliere l’assemblea annuale di Assi, l’Alleanza delle scuole superiori di Ateneo, in una due giorni cruciale per il futuro dell’alta formazione e della ricerca in Italia. L’evento, presieduto dal direttore dell’Isufi e presidente di Assi, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
