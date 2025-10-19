Asset digitali | cresce il peso all’interno dei portafogli istituzionali

Secondo una ricerca globale su digital asset e tecnologie emergenti condotta da State Street, uno dei maggiori provider di servizi finanziari, emerge un netto cambiamento in termini di adozione e di impegno strategico da parte degli investitori istituzionali verso la tokenizzazione e la trasformazione guidata dalla blockchain. La ricerca evidenzia come i digital asset stiano ricoprendo un ruolo strategico nei portafogli istituzionali, con un incremento dei team dedicati. Trasparenza e rapidità sono i principali vantaggi nell’adozione del processo di tokenizzazione che privilegia i mercati privati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

