Asset digitali | cresce il peso all’interno dei portafogli istituzionali

Quifinanza.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una ricerca globale su  digital asset  e  tecnologie emergenti  condotta da State Street, uno dei maggiori provider di servizi finanziari, emerge un netto cambiamento in termini di adozione e di  impegno strategico  da parte degli  investitori istituzionali  verso la  tokenizzazione  e la trasformazione guidata dalla  blockchain. La ricerca evidenzia come i digital asset stiano ricoprendo un ruolo strategico nei portafogli istituzionali, con un incremento dei  team dedicati. Trasparenza e rapidità sono i principali  vantaggi  nell’adozione del processo di tokenizzazione che privilegia i  mercati privati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

