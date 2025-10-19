Assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore un autista

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia con sassi ew altri oggetti. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del pistoia basket muore un autista

© Xml2.corriere.it - Assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore un autista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

assalto sassi mattoni pullmanRieti-Pistoia, morto autista del pullman dei tifosi ospiti: assalto con sassi e mattoni, uno ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Come scrive ilmessaggero.it

assalto sassi mattoni pullmanRieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Riporta ilmessaggero.it

assalto sassi mattoni pullmanSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Assalto Sassi Mattoni Pullman