Assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore un autista
Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia con sassi ew altri oggetti. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Rieti-Pistoia, morto autista del pullman dei tifosi ospiti: assalto con sassi e mattoni, uno ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Come scrive ilmessaggero.it
Rieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Riporta ilmessaggero.it
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Si legge su tuttosport.com