Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia | ucciso da una mattone uno degli autisti

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove l'autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assaltato dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. Alcuni di questi oggetti hanno colpito la parte anteriore dell'autobus. L'uomo, che viaggiava sul sedile davanti accanto al conducente in quel momento operativo, è stato colpito in pieno da un mattone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

assalto al pullman dei tifosi del pistoia ucciso da una mattone uno degli autisti

© Ilgiornale.it - Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: ucciso da una mattone uno degli autisti

Altri contenuti sullo stesso argomento

assalto pullman tifosi pistoiaAssalto al pullman dei tifosi del Pistoia: ucciso da una mattone uno degli autisti - L'uomo è stato colpito dall'oggetto lancianto da un gruppo di persone uscito dai campi, che ha scagliato oggetti contro il parabrezza del mezzo ... Come scrive ilgiornale.it

assalto pullman tifosi pistoiaBasket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista - Terni dopo il match vinto dai toscani contro la Sebastiani: l'uomo sarebbe deceduto dopo essere stato colpito da un mattone ... Scrive corrieredellosport.it

assalto pullman tifosi pistoiaSassi contro pullman tifosi Pistoia basket, muore l'autista - Secondo quanto si è appreso, l'uomo deceduto, in seguito all'assalto del pullman con il lancio di diverse pietre verso il parabrezza del mezzo, è il secondo autista. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pullman Tifosi Pistoia