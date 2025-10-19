Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia | ucciso da una mattone uno degli autisti
Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove l'autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assaltato dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. Alcuni di questi oggetti hanno colpito la parte anteriore dell'autobus. L'uomo, che viaggiava sul sedile davanti accanto al conducente in quel momento operativo, è stato colpito in pieno da un mattone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
