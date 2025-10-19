Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket muore uno degli autisti del mezzo

Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti avrebbero assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l'incontro. L'uomo, secondo quanto riporta Pistoiasport, sarebbe morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia, contro i reatini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

