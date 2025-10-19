Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket muore l’autista colpito da un mattone
Tragedia al termine della partita di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket. Un uomo, autista del pullman che trasportava i tifosi toscani, è morto questa sera lungo la superstrada Rieti-Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano, dopo che il mezzo è stato assaltato da un gruppo di ultras reatini. Secondo quanto riferito da Pistoiasport, l’autista sarebbe stato colpito da un mattone lanciato contro il parabrezza mentre cercava di allontanarsi dalla zona del palazzetto, subito dopo la fine della gara vinta dal Pistoia. L’uomo ha perso il controllo del mezzo e, nonostante i soccorsi immediati, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
