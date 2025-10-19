Asportazione della prostata con incisione di 3,5 cm e paziente di 72 anni sveglio | l’intervento innovativo alle Molinette di Torino

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta in Italia, è stato eseguito un intervento di prostatectomia (asportazione della ghiandola prostatica) radicale robotica con il nuovo robot single-port su un paziente sveglio. È successo all’ospedale Molinette di Torino, in un intervento eseguito dal professor Paolo Gontero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

asportazione prostata incisione 35Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio - "Per la prima volta in Italia, presso la Clinica Urologica dell’ospedale Molinette della Città della salute e della Scienza di Torino, è stato eseguito un intervento di prostatectomia radicale robotic ... Scrive msn.com

Cancro alla prostata, dopo asportazione nuove opzioni per pazienti incontinenti - Ogni anno in Italia a circa 36mila uomini viene diagnosticato un cancro alla prostata, tuttora la neoplasia più diffusa fra gli over 50. notizie.tiscali.it scrive

Prima re-innervazione del pene al mondo: recuperata la funzione sessuale dopo l'asportazione della prostata - L’operazione prevede il collegamento di un nervo di un muscolo della coscia (nervo gracile) direttamente ai nervi del pene (fibre nervose autonomiche dei corpi cavernosi) che controllano l’erezione. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Asportazione Prostata Incisione 35