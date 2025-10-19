Asportazione della prostata con incisione di 3,5 cm e paziente di 72 anni sveglio | l’intervento innovativo alle Molinette di Torino

Per la prima volta in Italia, è stato eseguito un intervento di prostatectomia (asportazione della ghiandola prostatica) radicale robotica con il nuovo robot single-port su un paziente sveglio. È successo all’ospedale Molinette di Torino, in un intervento eseguito dal professor Paolo Gontero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

