Aspettando Halloween con Le terre incolte la favola nera salentina

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dell’anteprima di Galatina, Le Terre Incolte torna in sala.Il film del regista salentino Mattia De Pascali sarà proiettato martedì 28 ottobre alle ore 21:00 al cinema DB d’Essai di Lecce (via Salesiani, 4), in un evento organizzato dall’Associazione GloboArt.Per informazioni e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

