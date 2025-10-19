Aspettando Halloween con Le terre incolte la favola nera salentina
Dopo il successo dell’anteprima di Galatina, Le Terre Incolte torna in sala.Il film del regista salentino Mattia De Pascali sarà proiettato martedì 28 ottobre alle ore 21:00 al cinema DB d’Essai di Lecce (via Salesiani, 4), in un evento organizzato dall’Associazione GloboArt.Per informazioni e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
