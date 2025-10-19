Asilo nido a Monticelli Ok al progetto del Pnrr da 1,2 milioni di euro | | Risposta alle famiglie

Prosegue il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo asilo nido nel quartiere di Monticelli. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo, segnando un passo fondamentale verso la nascita di una nuova struttura educativa in via degli Iris, all’interno del plesso scolastico già esistente. L’intervento rappresenta un’opera strategica per la comunità locale, sia dal punto di vista educativo che sociale, e rientra pienamente nelle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), attraverso il quale è stato ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni di euro a copertura totale dell’investimento previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asilo nido a Monticelli. Ok al progetto del Pnrr da 1,2 milioni di euro:: "Risposta alle famiglie"

