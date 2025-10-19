Asiagoschianto auto | morti 3 ventenni

10.02 Tre ventenni sono morti e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso un quinto ragazzo. E' il bilancio di un incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). L'auto su cui viaggiavano i 5 giovani si sarebbe schiantata intorno alle 3.30 contro la fontana di una rotatoria. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, i tre ventenni sarebbero morti sul colpo incastrati nell'abitacolo dell'auto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

