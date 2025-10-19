Asiago volo mortale alla rotonda | tre ragazzi di vent’anni perdono la vita due feriti gravi

Uno schianto a una rotonda e una strage che si è portata via tre ragazzi di vent'anni. Si è interrotta nel peggiore dei modi, verso le tre e mezza del mattino, la notte di Asiago, comune dell’omonimo altopiano nella provincia vicentina. Con una Peugeot 207 distrutta sull'asfalto, dove è rovinata dopo aver impattato il cordolo di una rotonda e aver preso il volo, superando anche la fontana col. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Asiago, volo mortale alla rotonda: tre ragazzi di vent’anni perdono la vita, due feriti gravi

