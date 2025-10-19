Asiago tre ventenni sono morti nella notte L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro una fontana

Vicenza, 19 ottobre 2025 - Tragico incidente stradale nella notte ad Asiago, tre ragazzi ventenni sono morti e un quarto è grave, con fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Illeso un quinto giovane a bordo della vettura, una Peugeot 207, che per ragioni ancora da accertare, si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi alle 3.30 del mattino, ribaltandosi. Il tragico incidente nella notte. Nell'impatto i tre giovani sono morti sul colpo. L'amico ferito è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso, mentre il ragazzo rimasto illeso è stato comunque trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Asiago, tre ventenni sono morti nella notte. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro una fontana

Incidente ad Asiago, chi sono i tre ventenni morti - Le vittime dell'incidente avvenuto nella notte ad Asiago sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, del 2005, Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004, e Riccardo Gemo, residente a ...

Lo sci, il violoncello e il cinema. Chi sono i tre ventenni morti nell'incidente ad Asiago

Vicenza, schianto nella notte ad Asiago: morti tre ventenni - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria.