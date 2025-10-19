Asiago tre ventenni morti nella notte L’auto si è schiantata contro una fontana
Vicenza, 19 ottobre 2025 - Tragico incidente stradale nella notte ad Asiago, tre ragazzi ventenni sono morti e un quarto è grave fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Illeso un quinto giovane a bordo della vettura, una Peugeot 207, che per ragioni ancora da accertare, si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi alle 3.30 del mattino. Nell'impatto contro la fontana, posta al centro di una rotatoria, i tre giovani sono morti sul colpo. L'amico ferito è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso, mentre il ragazzo rimasto illeso è stato comunque trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
