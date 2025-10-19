Asiago tragico schianto | morti tre ventenni vicentini un ferito grave

Tg24.sky.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Drammatico incidente nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Te ventenni sono morti mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell'auto è rimasto illeso. L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

asiago tragico schianto morti tre ventenni vicentini un ferito grave

© Tg24.sky.it - Asiago, tragico schianto: morti tre ventenni vicentini, un ferito grave

Contenuti che potrebbero interessarti

asiago tragico schianto mortiTragedia ad Asiago, si schiantano con l'auto contro una fontana: morti 3 ragazzi di 20 anni - L'incidente si è verificato nella notte in via Verdi ... rainews.it scrive

asiago tragico schianto mortiVicenza, schianto nella notte ad Asiago: morti tre ventenni - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Scrive tg24.sky.it

asiago tragico schianto mortiSchianto ad Asiago, morti tre ventenni - Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asiago Tragico Schianto Morti