Asiago tragico schianto | morti tre ventenni vicentini un ferito grave
Drammatico incidente nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Te ventenni sono morti mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell'auto è rimasto illeso. L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
