Asiago scontro nella notte | muoiono tre ventenni

L’auto su cui viaggiavano i ragazzi è finita contro una fontana al centro di una rotatoria. Ferito in modo grave un quarto giovane. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Asiago, scontro nella notte: muoiono tre ventenni

Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Come scrive affaritaliani.it

Vicenza, schianto nella notte ad Asiago: morti tre ventenni - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Segnala tg24.sky.it

Tragedia ad Asiago, morti tre 20enni in un incidente - VICENZA Drammatico incidente nella notte ad Asiago (nel Vicentino): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Scrive corrieredellacalabria.it