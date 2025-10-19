Asiago scontro nella notte | muoiono tre ventenni

L’auto su cui viaggiavano i ragazzi è finita contro una fontana al centro di una rotatoria. Ferito in modo grave un quarto giovane. 🔗 Leggi su Repubblica.it

asiago scontro nella notte muoiono tre ventenni

Asiago, scontro nella notte: muoiono tre ventenni

