Asiago l’ultima corsa di Geko Nik e Pietro Fiato sospeso per Mirko grave in ospedale

Repubblica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Compagni di scuola, amici di sport e serate. Chi erano i tre ragazzi morti nell’incidente stradale di rientro dalla festa di compleanno di uno di loro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

