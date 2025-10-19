Asiago l’ultima corsa di Geko Nik e Pietro Fiato sospeso per Mirko grave in ospedale
Compagni di scuola, amici di sport e serate. Chi erano i tre ragazzi morti nell’incidente stradale di rientro dalla festa di compleanno di uno di loro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI #ASIAGO: ULTIMA CHIAMATA! Vi ricordiamo che domani, #domenica 12 ottobre, sarà l'ultima data della stagione! Quindi, che fate, non vi organizzate per farci un salto? http://asiago.it/antiquariato121025… # - X Vai su X
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tornavano da una festa di compleanno, ma a casa non sono mai rientrati. Drammatico incidente nella notte ad Asiago: morti tre ventenni, tutti del Vicentino (due di Lusiana Conco, uno di Creazzo), mentre un quarto giov - facebook.com Vai su Facebook