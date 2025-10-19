Asiago lo schianto nella notte | perdono la vita tre ventenni

Drammatico incidente stradale nella notte ad Asiago in provincia di Vicenza: morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. L’auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Le vittime sono vicentine. I ragazzi deceduti, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, sono tutti vicentini. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online