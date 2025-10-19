Asiago è strage nella notte

Ad Asiago tra la notte ed il mattino è avvenuto un tragico incidente stradale. Il sinistro ha visti coinvolti cinque giovani di ritorno da una festa da un paese situato nelle vicinanze. Per tre di loro non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Grave un quarto giovane, un quinto solo ferito. Continua dunque la lunga scia di sangue che sta macchiando le strade italiane e vede falcidiati tanti giovani. Purtroppo sembra non ci sia inasprimento delle sanzioni relative al codice della strada che tenga. Asiago, la dinamica dell’incidente. Uno scontro contro una fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi, ad Asiago: per tre ragazzi non c’è stato nulla da fare mentre un quarto, ricoverato in codice rosso, ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

