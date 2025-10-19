Asiago drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni | sopravvive un 21enne ferito grave un quinto giovane

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'auto su cui viaggiavano i 5 passeggeri si sarebbe violentemente schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria nella città veneta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

asiago drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni sopravvive un 21enne ferito grave un quinto giovane

© Ildifforme.it - Asiago, drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni: sopravvive un 21enne, ferito grave un quinto giovane

Argomenti simili trattati di recente

asiago drammatico incidente spezzaTornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti tre amici 20enni, un altro è in fin di vita. Miracolato il quinto. Luca Zaia: «Un dolore immenso» - Il mio pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito, a cui auguro con tutto il cuore di poter superare questo momento drammatico ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Asiago Drammatico Incidente Spezza