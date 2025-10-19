Asiago drammatico incidente spezza la vita di tre 20enni | sopravvive un 21enne ferito grave un quinto giovane
L'auto su cui viaggiavano i 5 passeggeri si sarebbe violentemente schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria nella città veneta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
? ULTIM'ORA - Tornavano da una festa di compleanno, ma a casa non sono mai rientrati. Drammatico incidente nella notte ad Asiago: morti tre ventenni, tutti del Vicentino (due di Lusiana Conco, uno di Creazzo), mentre un quarto giovane ha riportato frattur - facebook.com Vai su Facebook
Tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti tre amici 20enni, un altro è in fin di vita. Miracolato il quinto. Luca Zaia: «Un dolore immenso» - Il mio pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito, a cui auguro con tutto il cuore di poter superare questo momento drammatico ... Riporta ilgazzettino.it