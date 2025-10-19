Asiago auto con 5 giovani si schianta contro rotatoria in via Verdi | 3 ventenni morti sul colpo uno in fin di vita il quinto illeso velocità folle

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 3.30 di notte, dopo che i ragazzi tornavano da una festa di compleanno a Lavarone, nel Trentino Tragico incidente ad Asiago (Vicenza) dove 5 giovani sono rimasti vittima di uno schianto mortale in pieno centro, intorno alle 3.30 di notte. Tre venten. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Asiago, auto con 5 giovani si schianta contro rotatoria in via Verdi: 3 ventenni morti sul colpo, uno in fin di vita, il quinto illeso, "velocità folle"

