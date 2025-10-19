Asiago auto con 5 giovani si schianta contro rotatoria in pieno centro | 3 ventenni morti sul colpo uno in fin di vita il quinto illeso velocità folle
L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 3.30 di notte, dopo che i ragazzi tornavano da una festa di compleanno a Lavarone, nel Trentino Tragico incidente ad Asiago (Vicenza) dove 5 giovani sono rimasti vittima di uno schianto mortale in pieno centro, intorno alle 3.30 di notte. Tre venten. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
+++ Asiago, schianto in auto contro una fontana: morti tre ventenni +++ Vai su Facebook
Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Lo riporta affaritaliani.it
3 giovani morti nella notte: l’auto si schianta contro una fontana - Tre giovani morti e due feriti ad Asiago: auto si schianta contro una fontana dopo una serata. Come scrive blogsicilia.it
L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - Drammatico incidente nella notte: 5 giovani coinvolti, tre morti sul colpo e un ferito grave trasportato in codice rosso ... Scrive ilfattoquotidiano.it