Ascolti tv Tu sì que vales vince ancora su Ballando con le stelle
Osservando gli ascolti tv del 18 ottobre notiamo la vittoria di Tu sì que vales: Ballando con le stelle non ce l'ha fatta nemmeno stavolta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#AscoltiTV | Sabato 11 Ottobre 2025. La Nazionale fa il pieno (36.5%), poi Ballando 24.1%. La Ruota 22.4%, Tú Sí Que Vales 27.5% I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di sabato 11 ottobre 2025: 6,5 milioni (36,5%) per l’incontro di calcio Estonia-Italia; 4 milioni (27,5%) per Tú sí que vales https://ift.tt/5sEMaZT - X Vai su X
Ascolti tv, il tandem Ruota e Tu si que vales vince la serata. Ballando si rifà di notte, tutto il resto è solo "In altre parole" - Nell'access time vediamo la curva di Canale 5 con la Ruota della fortuna al comando fra il 20 ed il 26% di share ... Lo riporta affaritaliani.it
Ascolti tv, De Filippi batte ancora una volta Ballando. De Martino soccombe a Gerry Scotti - Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media di ... Riporta iltempo.it
Ascolti tv sabato 11 ottobre: Estonia-Italia, Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 11 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it