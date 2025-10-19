Ascolti tv sabato 18 ottobre | Ballando con le stelle Tu si que vales Sapiens

Tpi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv sabato 18 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, sabato 18 ottobre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale 4. Su Rete 4 Air force one. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 18 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv sabato 18 ottobre ballando con le stelle tu si que vales sapiens

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 18 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv sabato 18Ascolti tv sabato 18 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens - Ascolti tv 18 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

ascolti tv sabato 18Ascolti tv ieri 18 ottobre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 18 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 18 ottobre 2025. Riporta mam-e.it

ascolti tv sabato 18Programmi TV sabato 18 ottobre 2025: intrattenimento e film - Ballano con le stelle su Rai 1, Tu sì che vales su Canale 5. lopinionista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Sabato 18