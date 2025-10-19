Ascolti TV | Sabato 18 Ottobre 2025 Tú Sí Que Vales vince col 25.7% Ballando al 23.3%

Nella serata di ieri, sabato 18 ottobre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della quarta puntata ) ha intrattenuto 2.858.000 spettatori pari al 23.3% dalle 21:28 alle 1:31. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.775.000 spettatori con uno share del 25.7% dalle 21:31 alle 00:14 (Buonanotte di 43 minuti a 1.862.000 e il 24.8%). Su Rai2 Nient’altro che la Verità – Il Caso di Serena Mollicone è la scelta di 384.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva raduna 739.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 406. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 18 Ottobre 2025. Tú Sí Que Vales vince col 25.7%, Ballando al 23.3%

