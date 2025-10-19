Ascolti tv del 18 ottobre guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Dilei.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato sera la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset: uno scontro che non finisce nella fascia dell’access prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna,  ma anche nella prima serata.  Come di consueto a contendersi il primo posto nella gara degli ascolti tv di sabato 18 ottobre  sono Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales.  Da un lato su Rai1 andava in onda il dancing show di Milly Carlucci, con una Barbara D’Urso esplosiva che ha conquistato il pubblico lasciando senza parole; dall’altro su Canale5 il talent show riesce a tenere incollati gli spettatori con le performance indimenticabili e le storie toccanti dei concorrenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

