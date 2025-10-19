Ascolti TV 19 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 19 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 19 ottobre 2025. La serata televisiva del 19 Ottobre 2025 ha proposto un mix di sport, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Màkari ( LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore ( LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Le Iene Show, Rete 4 ha invece proposto talk e approfondimento con Fuori Dal Coro. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
