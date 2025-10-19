Ascolti TV 18 ottobre 2025 | Tú Sí Que Vales al 25,7% Ballando con le Stelle al 23,3%

Nella serata di ieri, sabato 18 ottobre 2025, Ballando con le Stelle su Rai1 ha intrattenuto 2.858.000 spettatori pari al 23,3% di share dalle 21:28 alle 1:31. Su Canale5, invece, Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.775.000 spettatori con uno share del 25,7% dalle 21:31 alle 00:14 (seguiva Buonanotte di 43 minuti a 1.862.000 spettatori e il 24,8% dalle 00:19 alle 1:02). Su Rai2, Nient'altro che la Verità – Il Caso di Serena Mollicone ha attirato 384.000 spettatori pari al 2,3%. L'era glaciale 4 – Continenti alla deriva su Italia1 ha radunato 739.000 spettatori (4,5%). Su Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 406.

