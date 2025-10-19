Negli ultimi giorni si è parlato tanto del derby con la Samb, ma poco del confronto di domani sera (avvio alle 20.30 diretta su Rai Sport) col Carpi. E invece per l’ Ascoli sarà proprio la sfida del Cabassi a rivestire una certa importanza. Considerando lo scontro odierno tra Ravenna e Arezzo, il confronto di domani tra il Picchio e gli emiliani potrebbe mettere in palio più di tre punti. "Il Carpi è una squadra giovane che ha entusiasmo – sostiene l’allenatore Francesco Tomei -. Sono organizzati e capaci di mettere in difficoltà l’avversario. Arrivano da alcuni risultati positivi e quindi vorranno continuare questo percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, domani si torna in campo: "Il Carpi? Giovani ed entusiasti"