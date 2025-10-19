Arteta afferma che l’Arsenal è migliore rispetto a un anno fa dopo la vittoria del Fulham

Justcalcio.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-18 21:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ritiene che la sua squadra sia in una posizione migliore rispetto a 12 mesi fa, dopo che una combattuta vittoria per 1-0 sul Fulham ha portato i Gunners a tre punti di vantaggio in testa alla Premier League. Il Manchester City li aveva brevemente scavalcati in vetta grazie alla vittoria per 2-0 sull’Everton all’inizio della giornata. Tuttavia, Leandro Trossard ha riportato la sua squadra in vetta segnando l’unico gol della partita poco prima dell’ora al Craven Cottage: un terreno dove nel dicembre 2024 la squadra di Arteta si trovò sull’1-1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

