Ars et Labor alla prova di maturità | contro l' Osteria Grande per difendere il primato - DIRETTA ALLE 15.30
Difendere il primato. Una sfida nuova per l’Ars et Labor (ma, più in generale, per tutto il mondo calcistico ferrarese, anche quando la squadra ancora si chiamava Spal). Per la prima volta dopo anni, infatti, i biancazzurri guardano tutti dall’alto di una classifica (con Medicina Fossatone. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
KISMET LAB 2025.26 Prenota la tua prova gratuita e scopri l'offerta dei nostri laboratori DA 6 a 10 ANNI LIBeRO TEATRO Il teatro incontra gli albi illustrati Percorso ludico di educazione al teatro e di avvicinamento alla lettura A cura di Gianna Grimaldi e Teres - facebook.com Vai su Facebook
Sorpresa in Eccellenza: con la Ars et Labor Ferrara, in vetta c'è la Fratta Terme - Dopo 7 giornate nel girone B di Eccellenza c'è in vetta la strana coppia formata dalla nobile decaduta e dalla sorprendente matricola. altarimini.it scrive
Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini. Comacchiese cerca punti col Pietracuta - Eccellenza: pari prezioso nell’anticipo per i ramarri sul campo del Medicina. Scrive ilrestodelcarlino.it
Ars et Labor sotto dopo 3’. 1-0 per il Cava Ronco – LA DIRETTA - 20’ Mischia in area ospite e ancora il portiere avversario risponde con una parata alla deviazione di Mazzali, questa volta coi piedi. Si legge su msn.com