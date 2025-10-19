Arrivano le comete Lemmon e Swan il 20 ottobre 2025 | a che ora vederle in diretta dall'Italia

La sera del 20 ottobre, a partire dalle 19:30, il Virtual Telescope Project trasmetterà la diretta streaming per l'osservazione delle due comete C2025 A6 (Lemmon) e C2025 R2 (Swan). Nei prossimi giorni e fino alla fine del mese la Lemmon sarà visibile a occhio nudo in cieli bui e stellati, anche dall'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

