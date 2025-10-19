Arrivano dallo stabilimento Hitachi di Reggio Calabria i nuovi tram di Brescia
Lo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria si prepara a produrre 18 convogli per la nuova linea del tram della città lombarda. Hitachi Rail, fa parte del raggruppamento temporaneo di imprese guidate da Manelli Impresa Spa che si è aggiudicata la realizzazione della nuova linea tranviaria T2. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
