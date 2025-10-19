Arriva la prima forte perturbazione d' autunno Cos' è il Genova low e perché fare attenzione

Nonostante questo primo scorcio autunnale sia stato già caratterizzato da abbondanti piogge e temporali su gran parte del nostro Paese, tra poche ore farà il suo ingresso da Ovest la prima forte perturbazione stagionale come la definiscono gli esperti. A rischio nubifragi alcune aree per una configurazione atmosferica che si verrà a creare. Cos'è la "Genova low". A esserne inizialmente colpite saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali a partire da lunedì 20 ottobre con nubi in aumento su settori occidentali e le prime piogge soprattutto su Liguria e Toscana. Attenzione, però, alla giornata successiva di martedì "q uando la formazione di un ciclone sul Mar Ligure (' Genova low ' in termine tecnico) causerà delle pericolose convergenze dei venti (Libeccio e Tramontana) e, vista la tanta energia potenziale in gioco (mari ancora caldi e tanta umidità nei bassi strati), saranno possibili eventi meteo estremi, come per esempio i temporali autorigeneranti ", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva la prima forte perturbazione d'autunno. Cos'è il "Genova low" e perché fare attenzione

