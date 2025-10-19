Arresto Enrico Tiero | dalla sanità ai rifiuti le funzioni di consigliere piegate agli interessi privati
Sono quattro i capi di imputazioni ricostruiti dalla procura per i quali il gip Giuseppe cario riconosce le esigenze cautelari per il consigliere pontino Enrico Tiero, arrestato sabato mattina dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla guardia di finanza. L'ordinanza arriva a stretto giro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#Cronaca Piazza Enrico De Nicola: violenta una donna. 29enne marocchino tratto in arresto dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero: chi è l’ex Dc accusato di fare favori in cambio di tessere di partito e assunzioni - X Vai su X
Arresto Enrico Tiero: dalla sanità ai rifiuti, le funzioni di consigliere "piegate" agli interessi privati - La ricostruzione delle contestazioni e dell'accusa di corruzione al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, arrestato da carabinieri e guardia di finanza ... Secondo romatoday.it
L'arresto di Enrico Tiero, consigliere FdI: quando diceva alla figlia (raccomandata): «Col rinnovo del contratto puoi pagare il mutuo» - Appena si presenta l’occasione dell’aiuto offerto all’imprenditore dei rifiuti Francesco Traversa, chiede a quest’ulti ... Lo riporta roma.corriere.it
Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero: "Favori in cambio di tessere e assunzioni" - Secondo l'accusa, Tiero avrebbe sfruttato il proprio ruolo per agevolare alcuni imprenditori, ricevendo in cambio utilità di varia natura, tra cui una presunta tangente. Riporta today.it