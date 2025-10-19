Arquà Petrarca entra tra i Best Rural Villages mondiali | il prestigioso riconoscimento
Arquà Petrarca entra, con una cerimonia mozzafiato in Cina, tra i “Best Rural Villages 2025”, il prestigioso riconoscimento internazionale che premia i borghi d’eccellenza nel turismo rurale e sostenibile, che hanno lavorato per proteggere la loro identità pur accogliendo visitatori da tutto il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Arquà Petrarca, Bellano e Asolo tra i “Best Tourism Villages” 2025 UN Tourism premia tre borghi italiani come esempi virtuosi di turismo rurale e sostenibile. Una menzione speciale anche per Montagnana e Sant’Andrea di Conza, inseriti nel Programma di - facebook.com Vai su Facebook