Arquà Petrarca entra tra i Best Rural Villages mondiali | il prestigioso riconoscimento

Padovaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arquà Petrarca entra, con una cerimonia mozzafiato in Cina, tra i “Best Rural Villages 2025”, il prestigioso riconoscimento internazionale che premia i borghi d’eccellenza nel turismo rurale e sostenibile, che hanno lavorato per proteggere la loro identità pur accogliendo visitatori da tutto il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

