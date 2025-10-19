Il talento in erba si fa strada e ottiene risultati di livello nazionale, grazie all’impegno e ai sacrifici quotidiani. Per questo motivo il sindaco Dario Bernardi si è congrutlato in municipio con Arianna Cassani, consegnandole un dono floreale e un riconoscimento su pergamena per i risultati ottenuti nell’atletica. Così il primo cittadino Bernardi: "Ho ricevuto stamattina in Municipio Arianna Cassani, nostra concittadina, che con i colori della Rappresentativa Emilia Romagna e dell’ Atletica Molinella ha vinto il titolo italiano nel lancio del giavellotto ai campionati italiani cadetti di atleticaitaliana a Viareggio, con la misura di 47,25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arianna premiata in municipio: "Astro nascente dell’atletica"