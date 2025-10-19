Ardea Risorsa Mare | un weekend per valorizzare il litorale

Ardea, 19 ottobre 2025- Due giornate dedicate al mare come risorsa, identità e futuro sostenibile: arriva ad Ardea “Risorsa Mare”, l’evento che unisce cultura, enogastronomia e sensibilizzazione ambientale, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 17:00, presso il Mare di Roma Village, in via Enna 30. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del PN FEAMPA 20212027 – Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Pesca Lazio, Azione 1.1.D “Sviluppo dell’innovazione di marketing” (codice intervento 331214 Comune di Ardea – CUP D79I25001020002 – CIG B882E3775A), e nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio marino e costiero del litorale laziale, promuovere la pesca sostenibile e l’acquacoltura locale, rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e imprese e diffondere la cultura del mare come bene comune e motore di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it