Arbitro Union SG Inter designato il fischietto del match Ecco chi dirigerà l’incontro

Inter News 24 Arbitro Union SG Inter, designato il fischietto del match valido per la terza giornata di League Phase di Champions League. Ecco chi dirigerà l’incontro. Dopo il succesos per 1-0 in casa della Roma nella settima giornata di campionato, l’ Inter si prepara ad affrontare la seconda trasferta consecutiva, questa volta europea, dove sarà ospitata dall’Union Saint Gilloise nella terza giornata. Nelle ultime ore, i nerazzurri hanno conosciuto il direttore di gara scelto per il match. Sarà, infatti, Glenn Nyberg l’arbitro designato dalla UEFA per dirigere Union Saint-Gilloise–Inter, incontro valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21. 🔗 Leggi su Internews24.com

