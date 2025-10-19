Arabia Saudita padiglione italiano all’Airport Exhibition di Riyad
L’Agenzia Ice organizza, in collaborazione con Air Tech Italy, un padiglione nazionale alla Saudi Airport Exhibition, in programma il 16 e 17 dicembre, presso il Riyadh International Convention and Exhibition Center (RICEC). La Saudi Airport Exhibition è una delle principali fiere per il settore dei servizi aeroportuali in Medio Oriente e rappresenta un hub strategico per innovazione, networking e investimenti. Nel 2024 la fiera, giunta alla sua terza edizione, ha ulteriormente consolidato la sua posizione di piattaforma di riferimento del settore, registrando 257 espositori da 22 paesi e 7.000 visitatori professionali da oltre 70 paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
