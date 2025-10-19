Aprilia un weekend trionfale in Australia
L'Aprilia ha coronato un weekend trionfale in Australia: dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, e' arrivata la prima vittoria nella Moto Gp per Raul Fernandez. Secondo posto per la VR46 Ducati di Fabio Di Giannantonio che ha recuperato dalla decima posizione, terzo casella sullo schieramento, terzo proprio Bezzecchi malgrado i due long lap penalty tra il quinto e il settimo giro. Sul circuito di Phillip Island e' arrivato cosi' il primo squillo del 24enne spagnolo che nel 2021 era stato vicecampione del mondo nella Moto2. Fernandez fa parte del team Trackhouse della casa italiana, diretto da Davide Brivio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
