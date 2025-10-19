Approfondimenti chiave sui farmaci GLP-1 e i loro effetti collaterali

Donnemagazine.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri come affrontare le sfide dei farmaci GLP-1 per la perdita di peso. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

approfondimenti chiave sui farmaci glp 1 e i loro effetti collaterali

© Donnemagazine.it - Approfondimenti chiave sui farmaci GLP-1 e i loro effetti collaterali

Scopri altri approfondimenti

Farmaci. Ema lancia raccomandazioni per affrontare la carenza di agonisti dei recettori GLP-1: “Uso estetico sta mettendo a rischio forniture” - L’uso di agonisti di questi medicinali per la perdita di peso in persone senza obesità o in persone in sovrappeso che non hanno problemi di salute legati al peso è stato menzionato frequentemente nei ... Lo riporta quotidianosanita.it

Serena Williams dimagrita di 14 kg con un farmaco: il GLP-1. Cos'è e a cosa serve? Il messaggio dell'ex tennista - Serena Williams, icona mondiale del tennis, ha recentemente condiviso il suo percorso di dimagrimento post- Come scrive ilmessaggero.it

Serena Williams dimagrita grazie al farmaco GLP-1: «Lo dico pubblicamente e non me ne vergogno» - Serena Williams ha parlato apertamente del suo corpo, del suo percorso per dimagrire e si è schierata a favore di un trattamento spesso al centro di polemiche: «Sto prendendo il GLP- iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Approfondimenti Chiave Farmaci Glp