Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro la Roma ora la squadra di Chivu pensa già al match di Champions contro l’Union Saint Gilloise, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match europeo contro i francesi. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Chivu pensa già alla sfida di Champions, tutte le info dopo la sfida con la Roma